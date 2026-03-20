Haos u Beogradu: Državljanin BiH čekićem oštetio pet policijskih vozila, napao i policiju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Savski venac, uhapsili su Dalibora M. (45), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je počinio krivična djela uništenje i oštećenje tuđe stvari te sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Prema navodima policije, osumnjičeni je jučer oko 18 sati, na parkingu policijske stanice u Savskoj ulici, čekićem oštetio pet službenih vozila.

Tokom intervencije policijskih službenika pokušao ih je napasti čekićem, nakon čega je savladan i uhapšen.