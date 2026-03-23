Vozač iz Maglaja uhapšen u Doboju: Pokušao podmititi policajca novcem u rokovniku

Policija u Doboju jučer je uhapsila vozača S.M. iz općine Maglaj zbog sumnje da je prilikom kontrole vozila počinio krivično djelo davanja mita policijskim službenicima.

Kako navodi policija, službenici Policijske stanice Doboj 1 zaustavili su jučer u 11:55 sati putničko vozilo marke BMW kojim je upravljao S.M. tokom redovne kontrole saobraćaja.

Tokom provjere i evidentiranja prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, osumnjičeni je policajcima ponudio novac i stavio ga u rokovnik jednog od službenika u namjeri da ih navede da odustanu od dalje procedure i izricanja sankcija.

Nakon što je pokušaj mita uočen, vozač je odmah uhapšen, a novčanica je oduzeta i priložena kao dokazni materijal u spis.

Policija je potom dokumentovala slučaj, a po završetku svih procedura, izvještaj o krivičnom djelu „Davanje mita“ bit će dostavljen Republičkom javnom tužilaštvu Banja Luka.