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Oglasio se MUP HNK: Policija traga za pljačkašem koji se borio s hrabrom radnicom

Dodaju da je o svemu upoznat dežurni tužitelj pod čijim nadzorom je izvršen uviđaj

Pokušaj pljačke. YouTube

Dž. R.

25.3.2026

Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je u utorak navečer (24. mart), uz prijetnju vatrenim oružjem, pokušao izvršiti pljačku u trgovini u mostarskom naselju Zalik, pri čemu je došlo i do pucnjave iz automatske puške.

Policijskoj upravi Mostar u utorak, 24. marta, blizu 19:20 sati prijavljeno je da je u jednoj trgovini u naselju Zalik došlo do upotrebe vatrenog oružja, te su na mjesto događaja odmah upućene policijske patrole, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK).

– Prema izjavi radnice, u objekat je ušla nepoznata muška osoba naoružana automatskom puškom i tražila novac pri čemu je došlo do naguravanja između počinitelja i radnice trgovine, nakon čega je uslijedilo pucanje iz vatrenog oružja-puške.

Nakon događaja počinitelj se udaljio s lica mjesta, a policijski službenici poduzimaju sve potrebne mjere i radnje na njegovom pronalasku – naveli su iz MUP-a HNK.

Dodaju da je o svemu upoznat dežurni tužitelj pod čijim nadzorom je izvršen uviđaj.

# PLJAČKA
# MOSTAR
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