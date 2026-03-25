Oglasio se MUP HNK: Policija traga za pljačkašem koji se borio s hrabrom radnicom

Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je u utorak navečer (24. mart), uz prijetnju vatrenim oružjem, pokušao izvršiti pljačku u trgovini u mostarskom naselju Zalik, pri čemu je došlo i do pucnjave iz automatske puške.

Policijskoj upravi Mostar u utorak, 24. marta, blizu 19:20 sati prijavljeno je da je u jednoj trgovini u naselju Zalik došlo do upotrebe vatrenog oružja, te su na mjesto događaja odmah upućene policijske patrole, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK).