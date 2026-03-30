Detalji nesreće kod Ključa: Poginuo policajac iz Drvara, drugi teško povrijeđen

U Laništu kod Ključa jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće, a kako navodi Srpska info, poginuo je 27-godišnji policajac iz Drvara, pripadnik MUP-a Republike Srpske.

Njegov radni kolega 21-godišnjak teško je povrijeđen i ljekari UKC Republike Srpske bore se za njegov život.

Policajci iz Drvara radili su u Policijskoj stanici Ribnik i vraćali su se sa posla.

Prema nezvaničnim informacijama, auto u kojem su bili policijski službenici podletilo je pod kamion.

U toku je uviđaj na mjestu teške nesreće, a saobraćaj je obustavljen.