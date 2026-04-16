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NASTAVAK "PIRAMIDE"

Velika akcija policije: Pretresi na 24 lokacije, hapšenja zbog droge i oružja

Radi se o nastavku akcije kodnog naziva"Piramida" u okviru koje je u periodu od 01.01. do 15.04.2026. godine lišeno slobode 30 lica

FUP. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

16.4.2026

Istovremeni pretresi započeti su jutros na 24 lokacije, radi se o nastavku operativne akcije "Piramida, koju provodi Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Federalnom upravom policije, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, tačnije Policijskom upravom Istočno Sarajevo, te se postupa po naredbama Općinskog suda u Visokom.

Pretresi se vrše na 16 lokacija na području Visokog, 6 lokacija na području Breze, 1 lokacija na području Sarajeva i 1 lokacija na području Istočnog Sarajeva. Cilj akcije je lišenje slobode lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga i nedozvoljenog držanja oružja.

Radi se o nastavku akcije kodnog naziva"Piramida" u okviru koje je u periodu od 01.01. do 15.04.2026. godine lišeno slobode 30 lica, izvršeno 13 pretresa, na području Visokog, Olova, Breze, Vareša i Sarajeva. Zajedničkim aktivnostima i koordinacijom Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u okviru ove akcije je pronađeno više od 4 kilograma opojne droge "speed", 3,2 kg opojne droge "marihuana", 5 pušaka, 3 pištolja, 1 ručna bomba, tablete ekstazi i pribor za konzumiranje opojnih droga.

Više o detaljima i rezultatima same akcije moći ćemo potvrditi po okončanju naznačenih aktivnosti koje su u toku, saopćeno je iz MUP-a ZDK.   

# FUP
# MUP RS
# MUP ZDK
# AKCIJA "PIRAMIDA"
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