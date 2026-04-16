Velika akcija policije: Pretresi na 24 lokacije, hapšenja zbog droge i oružja

Istovremeni pretresi započeti su jutros na 24 lokacije, radi se o nastavku operativne akcije "Piramida, koju provodi Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Federalnom upravom policije, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, tačnije Policijskom upravom Istočno Sarajevo, te se postupa po naredbama Općinskog suda u Visokom.

Pretresi se vrše na 16 lokacija na području Visokog, 6 lokacija na području Breze, 1 lokacija na području Sarajeva i 1 lokacija na području Istočnog Sarajeva. Cilj akcije je lišenje slobode lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga i nedozvoljenog držanja oružja.

Radi se o nastavku akcije kodnog naziva"Piramida" u okviru koje je u periodu od 01.01. do 15.04.2026. godine lišeno slobode 30 lica, izvršeno 13 pretresa, na području Visokog, Olova, Breze, Vareša i Sarajeva. Zajedničkim aktivnostima i koordinacijom Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u okviru ove akcije je pronađeno više od 4 kilograma opojne droge "speed", 3,2 kg opojne droge "marihuana", 5 pušaka, 3 pištolja, 1 ručna bomba, tablete ekstazi i pribor za konzumiranje opojnih droga.

Više o detaljima i rezultatima same akcije moći ćemo potvrditi po okončanju naznačenih aktivnosti koje su u toku, saopćeno je iz MUP-a ZDK.