Nataša, Esma i Suada opljačkale državljanku SAD u Mostaru: Sud im odredio pritvor

Na prijedlog Kantonalnog tužilaštva HNK Mostar, rješenjem Općinskog suda u Mostaru od 5.5.2026. godine, određen je pritvor u trajanju od najduže mjesec, prema osumnjičenim Nataši Govorušić (1983.), iz Sarajeva, Esmi Sejdić (1969.), iz Sarajeva i Suadi Osmanović (1975.), iz Lukavice, zbog postojanja osnovane sumnje da su kao supočiniteljice, u sastavu grupe, počinile krivično djelo „Teška krađa“ iz čl. 287. st. 4. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s krivičnim djelom „Krađa“ iz čl. 286. st. 1. KZ F BiH, sve u vezi s čl. 31. KZ F BiH.

Njima se na teret stavlja da su 2.5.2026. godine, u poslijepodnevnim satima, u Ulici maršala Tita u Mostaru, u blizini ugostiteljskog objekta „B. b “ u Mostaru, zajednički i dogovorno, prišle oštećenoj X. J. C., turistkinji državljanki SAD-a, koja je u pratnji supruga C. C., obilazila Grad, pa su okružile oštećenu i stisnule se uz nju kako bi joj odvratile pažnju i tom prilikom otvorile torbu oštećene i iz nje uzeli novac u iznosu od 200,00 eura i Visa karticu njenog supruga, nakon čega su je pustile i pobjegle, pa su oštećeni potrčali za njima kako bi vratili novac, te ih sustigli i zadržali do dolaska policije.

Općinski sud u Mostaru je ocijenio da je sasvim utemeljeno i opravdano određivanje pritvora osumnjičenicama, iz razloga što postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, budući da osumnjičenice nemaju boravak na području Grada Mostara i što postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo, a za to se krivično djelo može izreći kazna zatvora od 3 godine ili teža kazna.

Interesantno je napomenuti da je ova vrsta krivičnih djela i to „Teških krađa“ i „Krađa“ na ulici i od prolaznika, uglavnom turista iz njihovih ličnih stvari ili garderobe (tzv. „džepne krađe“), u porastu u Mostaru, naročito u ljetnom razdoblju.

Iz tih razloga, Kantonalno tužilaštvo HNK u saradnji sa MUP-om HNK – PU Mostar nastavlja sa intenzivnim poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo krivično djelo, kao i druga djela ove vrste koja se dešavaju na ulicama Grada Mostara, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva HNK.