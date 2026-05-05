Pao član kriminalne grupe Zvicera: Tuzanin uhapšen po Interpolovoj potjernici

Odbjegli član kriminalne grupe Vasa Ulića, Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, Tuzanin Kristijan Drešaj uhapšen je danas u Moskvi, potvrđeno je Vijestima zvanično iz Uprave policije Crne Gore.

- Danas je u Moskvi, nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage i direktne i precizne razmjene informacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Moskva, od strane policijskih službenika Ruske Federacije lociran i lišen slobode crnogorski državljanin K.D.

Za K.D. je NCB Interpol-a Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Navedeno lice je u policijsko-operativnim evidencijama označeno kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike.

Ovom hapšenju je prethodila intenzivna razmjena operativnih i obavještajnih podataka između službenika Grupe za ciljano traganje – FAST Montenegro i policijskih službi Ruske Federacije, uz podršku Jedinice za organizovani kriminal Generalnog sekretarijata Interpola u Lionu, nakon čega su sprovedene dalje aktivnosti koje su dovele do lociranja i lišenja slobode K.D.

Slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Ruske Federacije u cilju ekstradicije ovog lica.

Uprava policije Crne Gore, u saradnji sa Interpolom, Europolom i drugim međunarodnim partnerskim službama, nastavlja sa preduzimanjem aktivnosti ciljanih potraga radi privođenja pravdi članova organizovanih kriminalnih grupa i izvršilaca teških krivičnih djela koji djeluju i na transnacionalnom nivou, kao i kontinuirane borbe protiv svih oblika teškog i organizovanog kriminala, saopćeno je iz Uprave policije Crne Gore.