Osumnjičenom za pokušaj ubistva određen pritvor: Žrtvu dva puta ubo kuhinjskim nožem

Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu F. S. (44) zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistva u pokušaju, na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni je 30. aprila u ranim jutarnjim satima, u jednom bihaćkom naselju, pokušao usmrtiti žrtvu tako što ju je dva puta ubo kuhinjskim nožem u predjelu grudnog koša.

Istragom je utvrđeno da je prethodno, zajedno s još dvije osobe, došao u kuću oštećenog s namjerom da ga zastraši i fizički napadne. Tokom incidenta, žrtva je pretučena, vrijeđana i ponižavana, a u kući je pričinjena i materijalna šteta.

Nakon napada, osumnjičeni je uzeo nož i nanio povrede, a potom se zajedno s ostalima udaljio s mjesta događaja.

Sud je odredio pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

Osumnjičeni je lišen slobode istog dana, a pritvor mu se računa od 30. aprila.