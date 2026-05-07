Potvrđena optužnica protiv Antonija Mrnjavca: Banci priložio lažne potvrde da radi u Elektroprivredi i podigao 48.000 KM

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Antonija Mrnjavca za krivično djelo obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti.

Antonio Mrnjavac se tereti da je u oktobru 2024. godine jednoj bh. banci dostavio lažne podatke i krivotvorenu dokumentaciju kako bi dobio kredit i druge bankarske pogodnosti.

Optuženi je uz zahtjev za kredit od 50.000 KM priložio falsifikovane potvrde o zaposlenju i platama JP Elektroprivreda BiH – TE Kakanj, iako je bio nezaposlen i nije imao otvorene račune u bankama koje je naveo u dokumentaciji.

Na osnovu takvih podataka odobreni su mu kredit, dozvoljeni minus i kreditna kartica, nakon čega je podigao ukupno 48.000 KM, čime je banci pričinjena šteta u navedenom iznosu.

Navode iz optužnice Tužilaštvo KS će dokazivati izvođenjem oko 100 materijalnih dokaza, saopćeno je iz tog tužilaštva.