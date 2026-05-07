Video / Haos u Zenici: U Radakovu izbila masovna tučnjava

U zeničkom naselju Radakovo večeras je došlo do narušavanja javnog reda i mira, kada je izbila tučnjava u kojoj je učestvovalo više osoba.

Na lice mjesta upućeno je nekoliko policijskih patrola koje su brzo reagovale i uspjele staviti situaciju pod kontrolu.

- U 21 sat u naselju Radakovo došlo je do narušavanja javnog reda i mira od strane više lica. Nije bilo povrijeđenih. Tokom događaja jedna osoba je imala epileptični napad, zbog čega je intervenisala hitna pomoć - rečeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a ZDK.