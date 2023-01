Član Belivukovog klana go i bos s brojnim povredama primljen u Urgentni centar: Ranije višestruko presuđivan

Član Belivukovog klana Boris Karapandžić rano jutros je primljen u Urgentni centar u Beogradu s brojnim povredama na tijelu, piše Kurir. Nezvanično, Karapandžić je dovezen go i bos, nije imao dokumenta i bio je dezorijentisan.

- On je go i bos došao do jednog stana na Voždovcu, odakle je odvezen u Urgentni centar. Njemu su konstatovane lakše povrede i nije životno ugrožen. Bio je sav u modricama. Policija je obaviještena i radi se na slučaju - rekao je izvor Kurira.