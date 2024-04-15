U Istočnom Sarajevu uhapšeni Đorđe Ždrale i Zoran Šljivić, koga su pretukli i zašto!

Pripadnici PU Istočno Sarajevo uhapsili su četiri osobe zbog krivičnog djela "Ugrožavanje sigurnosti".

Među uhapšenim su, N. N., S. L., K. N., i E. B.

Također, uhapšena su još četiri lica - Š. Z., Ž. Đ., P. K. i B. D. zbog nasilničkog ponašanja.

Kako nezvanično saznaje "Avaz", među uhapšenim je i Đorđe Ždrale, koji je od ranije poznat policiji i osuđivan za najteža krivična djela.

S njim je uhapšen i Zoran Šljivić, zbog, kako saznajemo, sumnje da su pretukli određene osobe.

Njega je Sud BiH 2010. godine osudio na 20 godina zatvora zbog ubistva načelnika Uprave policije RS Ljubiše Savića Mauzera u Bijeljini.

Prema optužnici, Ždrale je tokom 2000. godine, dok je izdržavao kaznu zbog ubistva Gorana Batinića, sa saradnicima isplanirao ubistvo Mauzera.

Tužilaštvo BiH je utvrdilo da ga je Ždrale ubio zajedno sa Vlatkom Mačarom 2008. godine u ekploziji bombe na Palama.

Ždrale je u februaru 2022. godine pušten na slobodu nakon odluke Suda BiH da mu objedine kazne za više počinjenih krivičnih djela.