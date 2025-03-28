Prijavio krađu skupocjenog Mercedesa, policija ga pronašla u šumi u Bosanskoj Dubici

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su radeći na rasvjetljavanju krivičnog djela "Teška krađa" koje je prijavljeno da je počinjeno u toku noći između 7. i 8. marta ove godine u Bosanskoj Dubici, došli do saznanja da je A.T. iz Austrije počinio krivično djelo "Lažno prijavljivanje krivičnog djela" u vezi sa krivičnim djelom "Osiguranička prevara“.

Kriminalističkom obradom utvrđeno je da je osumnjičeni 08. marta ove godine prijavio da mu je iz dvorišta porodične kuće u Bosanskoj Dubici otuđeno vozilo marke Mercedes vrijednosti oko 110.000 KM.