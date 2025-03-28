Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROPAO POKUŠAJ PREVARE

Prijavio krađu skupocjenog Mercedesa, policija ga pronašla u šumi u Bosanskoj Dubici

Državljanin Austrije prijavio da mu je iz dvorišta porodične kuće otuđeno vozilo vrijedno oko 110.000 KM

Mercedes pronađen u šumi. PU Prijedor

E. Ć.

28.3.2025

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su radeći na rasvjetljavanju krivičnog djela "Teška krađa" koje je prijavljeno da je počinjeno u toku noći između 7. i 8. marta ove godine u Bosanskoj Dubici, došli do saznanja da je A.T. iz Austrije počinio krivično djelo "Lažno prijavljivanje krivičnog djela" u vezi sa krivičnim djelom "Osiguranička prevara“.

Kriminalističkom obradom utvrđeno je da je osumnjičeni 08. marta ove godine prijavio da mu je iz dvorišta porodične kuće u Bosanskoj Dubici otuđeno vozilo marke Mercedes vrijednosti oko 110.000 KM.

- Predmetno vozilo je sutradan pronađeno na šumskom putu u mjestu Novoselci opština Bosanska Dubica.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se protiv A.T. Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo "Lažno prijavljivanje krivičnog djela" u vezi sa krivičnim djelom "Osiguranička prevara“ - saopćeno je iz PU Prijedor.

# MERCEDES
# BOSANSKA DUBICA
# PU PRIJEDOR
# TEŠKA KRAĐA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.