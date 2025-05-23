Na slobodu pušteni policajci koji su uhapšeni u akciji "Kocka": Nekima izrečene mjere zabrane

Općinski sud u Sanskom Mostu odlučio je danas da se licima koja su uhapšena u akciji Kocka, koja je provedena prije dva dana, odrede određene mjere zabrane, a pritvor nije nikome određen, piše RTV Sana.

Tužilaštvo USK je prethodno od suda zatražilo da se odredi jednomjesečni pritvor za četiri uhapšene osobe, a mjere zabrane za osam osoba.

Istraga u ovome slučaju se nastavlja, a o prirodi mjera zabrane znat će se više u narednim danima, potvrđeno je za RTV Sana iz Općinskog suda.

Podsjećamo, u akciji FUP-a na području Sanskog Mosta, Prijedora i Oštre Luke uhapšeno je 27 osoba, a među njima i 17 policajaca.

- Veći broj lica je lišen slobode, uključujući i policijske službenike, te odgovorna lica određenih privrednih društava zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“, „Primanje dara ili drugih oblika koristi“, „Davanje dara i drugih oblika koristi“, „Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem“- saopćeno je ranije iz Tužilaštva USK.