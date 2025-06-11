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SARAJEVO

Objavljujemo snimak pljačke bankomata na Šipu: Naseljem odjekivale sirene

Novac su ubacili u svog terenca, a onda su se uputili ka nepoznatoj lokaciji

Pljačka na Šipu. Avaz

S. S.

11.6.2025

"Avaz" je u posjedu ekskluzivnog snimka pljačke bankomata u sarajevskom naselju Šipu.

Snimak nam je ustupio jedan mještanin, koji je pozvao i policiju nakon što se čula eksplozija.

Kako se može vidjeti na snimku, u pljački su učestvovala dva maskirana napadača, a sve se brzo odvijalo. Kako se može vidjeti na snimku, oni su nosili i rukavice.

Novac su ubacili u svog terenca, a onda su se uputili ka nepoznatoj lokaciji.

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# PLJAČKA
# ŠIP
# SARAJEVO
# MUP KS
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