Objavljujemo snimak pljačke bankomata na Šipu: Naseljem odjekivale sirene

"Avaz" je u posjedu ekskluzivnog snimka pljačke bankomata u sarajevskom naselju Šipu.

Snimak nam je ustupio jedan mještanin, koji je pozvao i policiju nakon što se čula eksplozija.

Kako se može vidjeti na snimku, u pljački su učestvovala dva maskirana napadača, a sve se brzo odvijalo. Kako se može vidjeti na snimku, oni su nosili i rukavice.

Novac su ubacili u svog terenca, a onda su se uputili ka nepoznatoj lokaciji.

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