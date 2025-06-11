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AKCIJA "META IV"

Pretresi na pet lokacija u Zenici: Pronađena droga, uhapšeno šest osoba

Od ranih jutarnjih sati policijski timovi Uprave policije MUP Zeničko-dobojskog kantona vrše pretrese na pet lokacija u Zenici

Pretresi u Zenici. Anadolija (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

FENA

11.6.2025

Postupajući po naredbama Općinskog suda u Zenici u okviru operativne akcije "META IV", od ranih jutarnjih sati policijski timovi Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona vrše pretrese na pet lokacija u Zenici.

Kako je saopćeno iz MUP-a ZDK, aktivnosti se poduzimaju pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, a usmjerene su na dokumentovanje krivičnih djela "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", "posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga", "nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija" i druga krivična djela.

U dosadašnjem toku operativne akcije, slobode je lišeno šest lica, pronađena je određena količina opojne droge, a više podataka o rezultatima izvršenih pretresa, kao i drugim poduzetim mjerama i radnjama u okviru ove akcije, MUP ZDK će potvrditi tokom dana nakon realizacije navedenih aktivnosti.

# ZENICA
# MUP ZDK
# POLICIJA
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