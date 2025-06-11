Pretresi na pet lokacija u Zenici: Pronađena droga, uhapšeno šest osoba

Postupajući po naredbama Općinskog suda u Zenici u okviru operativne akcije "META IV", od ranih jutarnjih sati policijski timovi Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona vrše pretrese na pet lokacija u Zenici.

Kako je saopćeno iz MUP-a ZDK, aktivnosti se poduzimaju pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, a usmjerene su na dokumentovanje krivičnih djela "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", "posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga", "nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija" i druga krivična djela.

U dosadašnjem toku operativne akcije, slobode je lišeno šest lica, pronađena je određena količina opojne droge, a više podataka o rezultatima izvršenih pretresa, kao i drugim poduzetim mjerama i radnjama u okviru ove akcije, MUP ZDK će potvrditi tokom dana nakon realizacije navedenih aktivnosti.