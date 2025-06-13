Državljanin BiH uhapšen po potjernici Interpola Vizbadena

Na graničnom prelazu Šćepan Polje uhapšen je državljanin BiH čiji su inicijali M.I. (49) po potjernici Interpola Vizbadena zbog sumnje da je izvršio pronevjeru, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Granična policija je postupajući po potjernici Interpola Vizbaden, uhapsila M.I. koji se potražuje radi vođenja krivičnog postupka protiv njega pred Sudom u Erfutu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pronevjera, za koje je propisana kazna zatvora od 10 godina.

Iz Uprave policije navode da će M.I. biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici.

Slijedi komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Njemačke u vezi sa postupkom ekstradicije uhapšenog.