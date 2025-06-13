"Avaz" saznaje: Pljačkaši na Šipu nisu uspjeli odnijeti novac iz bankomata

Istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo rade na rasvjetljavanju eksplozije u sarajevskom naselju Šip u kojem je oštećen bankomat.

Brojni građani ovog naselja prije dva dana svjedočili su bijegu pljačkaša bankomata.

U pljački su učestvovala dva maskirana napadača, a sve se brzo odvijalo. Uključio se i alarm, a na snimcima se moglo vidjeti da pljačkaši ubacuju dvije torbe u crni terenac i da su se udaljili sa mjesta događaja.

Kako je za “Avaz” nezvanično potvrđeno pljačkaši su najvjerovatnije ostali bez plijena.

Naime, nezvanično saznajemo, da iz bankomata nisu uspjeli da odnesu novac.

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