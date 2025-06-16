Teška nesreća u Srednjem: Kamion se prevrnuo, jedna osoba povrijeđena

Na magistralnoj cesti u mjestu Srednje, općina Ilijaš, danas u 17:10 sati sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo teretno vozilo, potvrđeno je za portal “Avaza” iz MUP-a Kantona Sarajevo.

U nesreći se kamion prevrnuo.

- Jedna osoba je povrijeđena, još se utvrđuje stepen povreda. Saobraćaj nije obustavljen, ali se odvija otežano- kazao je za portal “Avaza” dežurni operativni MUP-a Kantona Sarajevo.

Vozačima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca i dodatni oprez prilikom kretanja ovom dionicom.