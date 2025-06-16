Sutra presuda ubici Farisa Pendeka: Zatraženo 45 godina zatvora za Adema Šumana

U Kantonalnom sudu Sarajevo, za utorak, 17. juna zakazano je izricanje presude Ademu Šumanu optuženom da je počinio ubistvo maturanta Farisa Pendeka pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju. Tužiteljica Iva Kurilić prilikom iznošenja završnih riječi, kao i porodica ubijenog zatražili su od Kantonalnog suda u Sarajevu da Ademu Šumanu izrekne kaznu zatvora od 45 godina.

Bez povoda

Ubistvo nevinog mladića uznemirilo je javnost u cijeloj državi, te se s pravom očekuje da Sud izrekne kaznu dugotrajnog zatvora.

Šumana se tereti da je 28. januara 2024. godine oko 23.30 sati na raskrsnici u sarajevskom naselju Otoka, bez vozačke dozvole i bez ikakvog povoda i razloga, automobilom popriječio put četvorici prijatelja koji su se nalazili u Citroenu.



