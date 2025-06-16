Sutra presuda ubici Farisa Pendeka: Zatraženo 45 godina zatvora za Adema Šumana

U Kantonalnom sudu Sarajevo, za utorak, 17. juna zakazano je izricanje presude Ademu Šumanu optuženom da je počinio ubistvo maturanta Farisa Pendeka pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju. Tužiteljica Iva Kurilić prilikom iznošenja završnih riječi, kao i porodica ubijenog zatražili su od Kantonalnog suda u Sarajevu da Ademu Šumanu izrekne kaznu zatvora od 45 godina.
Bez povoda
Ubistvo nevinog mladića uznemirilo je javnost u cijeloj državi, te se s pravom očekuje da Sud izrekne kaznu dugotrajnog zatvora.
Šumana se tereti da je 28. januara 2024. godine oko 23.30 sati na raskrsnici u sarajevskom naselju Otoka, bez vozačke dozvole i bez ikakvog povoda i razloga, automobilom popriječio put četvorici prijatelja koji su se nalazili u Citroenu.
Optuženi je otvorio prozor i obratio im se riječima: „Šta me gledate, stanite ovdje“.
Šuman se približio njihovom automobilu i u namjeri da se obračuna s njima, ne izlazeći iz automobila, prešao je na mjesto suvozača i kroz otvoren prozor udarao dvojicu od njih pesnicom, potom iz kasete uzeo pištolj i drškom pištolja ih ponovo udario.
Nakon toga je kroz otvoren prozor ispalio jedan metak koji je pogodio Farisa Pendeka u grudni koš i usmrtio ga, navodi se u optužnici.
Uništio živote
- Što se tiče roditelja, mi smo već osuđeni na doživotnu kaznu jer je naš život stao te noći kad je Faris ubijen. Nijedna kazna ne može ublažiti našu bol niti nas pomiriti sa životom. Kazna od 45 godina vratila bi vjeru u ljudskost i pravdu koja nam nedostaje – kazala je Erna Pendek, majka Farisa Pendeka u završnoj riječi.
Nakon ubistva, Šuman je pobjegao i, kako je navedeno u optužnici, našao se s optuženima Elmedinom Gradišićem i Mersimom Saljevićem, koji su mu pomogli da prikrije automobil, da se riješi pištolja i mobilnog telefona i da pobjegne u Zenicu. Odbrane Gradišića i Saljevića su ukazale da su oni znali šta se desilo, a sam Šuman priznao je da je bacio pištolj u rijeku Bosnu.