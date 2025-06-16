Na Ilidži u automobilu pronađen mrtav migrant, policija traga za ubicom, uhapšen pomagač

Policijska uprava Ilidža obaviještena je sinoć da je u ulici Most Spasa, općina Ilidža, u putničkom vozilu pronađeno beživotno tijelo neidentifikovanog muškarca, najvjerovatnije afroazijskog porijekla. Ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo konstatovao je smrt na licu mjesta.

Uviđaj su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod rukovodstvom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uz prisustvo ovlaštenog sudskog vještaka medicinske struke. Postupajući tužilac okvalifikovao je događaj kao krivično djelo ubistvo, prema članu 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Prema operativnim saznanjima policije, u direktnu vezu s izvršenjem ovog krivičnog djela dovodi se jedna osoba čiji je identitet poznat, a za kojom je u toku intenzivna potraga. Istovremeno, zbog sumnje na krivično djelo pomaganja učinitelju nakon izvršenog djela (član 346. KZ FBiH), slobode je lišen 37-godišnji Y.Z. iz Pakistana, nad kojim se vrši kriminalistička obrada.

Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, nastavljaju s preduzimanjem svih potrebnih mjera i radnji kako bi se ovaj tragični slučaj u potpunosti rasvijetlio i dokumentovao.