Saobraćajna nesreća u Lukavcu: Teško povrijeđena jedna ženska osoba

Nova saobraćajna nesreća desila se na Bh. cestama jutros, u Lukavcu. Kako su za "Avaz" potvrdili iz operativnog centra MUP-a TK, jedna osoba je povrijeđena.

- Danas 18.6.2025.godine, oko 7:40 sati dogodila se saobraćajna nezgoda na dionici magistralnog puta M-4, u mjestu Bistarac, u neposrednoj blizini objekta betonare "Reweus". U nezgodi su učestvovali tmv marke Man kojim je upravljao B.M.(1974) iz Tuzle i pmv Reno Clio, kojim je upravljala A.H. (1977) iz Lukavca. U nezgodi je, prema informacijama kojima trenutno raspolaže Uprava policije MUP TK-a, teške tjelesne povrede zadobila vozačica A.H., koja je prevezena (vozilom SHMP Doma zdravlja Lukavac) i zadržana na liječenju u Klinici za hirurgiju JZU UKC Tuzla. Uviđaj su izvršili istražitelji OKP PU Lukavac uz asistenciju policijskih službenika PS Lukavac. Saobraćaj na ovoj dionici je do okončanja uviđaja, u vremenu od 7:45 do 9:30 sati bio u potpunosti obustavljen, nakon čega je otvoren za saobraćaj - kazali su iz MUP-a TK.