Nedim Klepić optužen da je iz osvete ubio Mirnesa Zahirovića koji mu je likvidirao sina

Kantonalni sud u Novom Travniku potvrdio je optužnicu protiv Nedima Klepića (51) i Almina Klepića (27), osumnjičenih za ubistvo iz osvete. Optužnicom im se na teret stavlja da su 26. decembra 2024. u mjestu Donje Krčevine u općini Travnik ubili muškarca inicijala Mirnesa Zahirovića, kako bi osvetili sina Nedima Klepića, Ajdina Klepića, koga je Zahirović ubio 2014. godine.



Almin Klepić prvo je ušao u ugostiteljski objekt u kojem je bio Zahirović i fizički ga napao, nakon čega je u objekt ušao i Nedim Klepić i iz automatske puške ispalio tri hica, a zatim zbog zaglavljenog metka u cijevi puške, udario Zahirovića kundakom u glavu. Sve ove povrede izazvale su nasilnu smrt muškarca Mirnesa Zahirovića.

