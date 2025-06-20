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NOVI TRAVNIK

Nedim Klepić optužen da je iz osvete ubio Mirnesa Zahirovića koji mu je likvidirao sina

Nedim Klepić i iz automatske puške ispalio tri hica, a zatim zbog zaglavljenog metka u cijevi puške, udario Zahirovića kundakom u glavu

Nedim Klepić. Avaz

B. C.

20.6.2025

Kantonalni sud u Novom Travniku potvrdio je optužnicu protiv Nedima Klepića (51) i Almina Klepića (27), osumnjičenih za ubistvo iz osvete. 

Optužnicom im se na teret stavlja da su 26. decembra 2024. u mjestu Donje Krčevine u općini Travnik ubili muškarca inicijala Mirnesa Zahirovića, kako bi osvetili sina Nedima Klepića, Ajdina Klepića, koga je Zahirović ubio 2014. godine.


Almin Klepić prvo je ušao u ugostiteljski objekt u kojem je bio Zahirović i fizički ga napao, nakon čega je u objekt ušao i Nedim Klepić i iz automatske puške ispalio tri hica, a zatim zbog zaglavljenog metka u cijevi puške, udario Zahirovića kundakom u glavu. Sve ove povrede izazvale su nasilnu smrt muškarca Mirnesa Zahirovića.


Nedima Klepića optužnica tereti za krivična djela ubistvo, izazivanje opće opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, a Almina Klepića za krivično djelo ubistvo. Postupajući tužilac je, nakon potvrđivanja optužnice, zatražio i produženje pritvora osumnjičenima. 

# UBISTVO
# OPTUŽNICA
# KANTONALNI SUD NOVI TRAVNIK
# NEDIM KLEPIĆ
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