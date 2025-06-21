U Tuzli brutalno pretučen Saša Vilušić, sin vlasnika "Ječmišta kod Tome": Bore mu se za život

U jednom ugostiteljskom objektu u Tuzli sinoć je teško povrijeđen Saša Vilušić, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

Inače, Saša Vilušić je sin Tomislava Vilušića, vlasnika poznatog ugostiteljskog objekta u Tuzli "Ječmište kod Tome".

Sve se desilo jutros oko 1:45 sati kada je Upravi policije MUP TK-a prijavljeno je da u ugostiteljskom objektu u centru Tuzle, na podu leži muška osoba u besvjesnom stanju sa povredama po tijelu.

- Na mjesto događaja upućeni su patrola policije PS Centar i SHMP Doma zdravlja Tuzla, navodi prijave su potvrđeni a povrijeđeni, koji je identifikovan kao S.V. (1998.) iz Tuzle, prevezen je u JZU UKC Tuzla gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede, prema našim trenutnim informacijama, životno je ugrožen, te je zadržan na liječenju – navela je Adnana Sprečić, portparolka MUP-a TK ranije u toku dana.