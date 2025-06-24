Zajednička akcija policijskih agencija: Razbojnik iz Sarajeva uhapšen u Mostaru

Postupajući po depeši Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo – Odjela kriminalističke policije PU Novi Grad, policijski službenici Odjela kriminalističke policije PU Mostar, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije, Jedinicom za podršku Uprave policije MUP-a HNK i Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH su 20. juna 2025. godine, u večernjim satima, realizovali operativnu akciju na lokalitetu naselja Rudnik – kop Vihovići u Mostaru.

- Na osnovu prethodno prikupljenih informacija da se na području Mostara nalaze lica povezana s izvršenjem krivičnih djela „Razbojništvo“ iz čl.289 KZ F BiH, „Teška krađa“ iz čl. 287 KZ F BiH „Ugrožavanje bezbjednosti“ iz čl. 183. KZ F BiH i „Oštećenje tuđe stvari“ iz čl. 293.KZ F BiH izvršenih na području Kantona Sarajevo, a koja koriste putničko motorno vozilo marke VW Touareg, crne boje, njemačkih registarskih oznaka – koje je također predmet krivičnog djela – policijski službenici su operativnim radom locirali navedeno vozilo- potvrdili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prilikom postupanja, slobode je lišen A.F. (36) iz Sarajeva. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar pod čijim nadzorom, izvršenim uviđajem u vozilu pronađeni su i izuzeti: automatska puška, tri okvira s ukupno 89 metaka kalibra 7,62 × 39 mm, više pari rukavica, potkapa, maske, razni alati pogodni za izvršavanje krivičnih djela, crijevo s elektroinstalacijama, dva PVC bidona s nepoznatom tekućinom, mobilni telefon, SIM kartica, lampa, više pari odjeće, lične stvari te novac u različitim apoenima.

Također u Dubrovačkoj ulici u Mostaru, pronađeno je putničko motorno vozilo Seat, koje je koristilo naprijed navedeno lice. Navedeno vozilo je specijalnim vozilom Pauk prebačeno u krug PU Mostar , dok je na mjestu događaja izvršen uviđaj.

Dalje, dana 21. juna 2025. godine, u saradnji s policijskim službenicima Uprave policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona – Odjel kriminalističke policije PU Ljubuški, a na osnovu pismene naredbe Općinskog suda u Ljubuškom izvršen je pretres stambenih prostorija koje je koristio osumnjičeni. Tom prilikom pronađeni su predmeti koji potiču iz krivičnog djela „Teška krađa“ iz čl. 287 KZ F BiH prijavljenog dana 19. juna 2025. godine u PU Ljubuški.

Navedene aktivnosti rezultat su uspješne saradnje sa Obavještajno sigurnosnom agencijom BiH, policijskim službenicima PU Novi Grad Uprave policije MUP-a KS i policijskih službenika Uprave policije ZHK.

Rezultati navedenih policijskih akcija upozoravaju da kriminal ne poznaje granice i ukazuju na značaj organizovanosti i međusobne saradnje agencija za provođenje zakona, kao i naše snažno opredjeljenje za očuvanje mira i sigurnosti naših građana.