Uhapšen vozač u Binježevu: Oduzeta mu droga i automobil, ima dug od 11.500 KM

U mjestu Binježevo, općina Hadžići, policijski službenici PU Hadžići i Trnovo jučer su u 06:15 sati kontrolisali putničko motorno vozilo Renault Clio, kojim je upravljao A.R. (27) iz Sarajeva, a koji je prethodno učestvovao u saobraćajnoj nezgodi.

- Izvršenim provjerama utvrđeno je da je imenovani višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja, te da upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje. U registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 11.500 KM. Od prekršitelja je privremeno oduzeto predmetno vozilo, a Općinskom sudu u Sarajevu će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjen prekršaj iz oblasti ZOOBS-a na putevima u Bosni i Hercegovini - saopćeno je iz MUP-a KS.

Također, izvršenim pretresom kod 27-godišnjaka je pronađeno i oduzeto 25 tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu ekstazi, jedan paketić sa suhom zeljastom materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu, jedan paketić s materijom koja asocira na opojnu drogu spid i jedna ručno spravljena cigaretu „joint“.

- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga (član 239. stav 3. KZ FBiH), A.R. je lišen slobode i nad njim se vrši kriminalistička obrada- naveli su iz MUP-a.