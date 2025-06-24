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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Teška nesreća kod Visokog: Jedna osoba povrijeđena

Policija na terenu radi uviđaja, saobraćaj se odvija otežano

Težak sudar kod Visokog. Avaz (Fotografija ne odražava stvarni događaj)

Piše: Borka Cerić

24.6.2025

Na autoputu Zenica- Sarajevo, danas se oko 13 sati dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba povrijeđena.

Nesreća se desila u mjestu Radinovići, općina Visoko, potvrdio je za portal "Avaza", dežurni operativni MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

- U nezgodi su učestvovala dva vozila, jedno lice je povrijeđeno i prevezeno u Hitnu pomoć u Kaknju. Uviđaj vrše kolege Policijke stanice Visoko, saobraćaj se odvija usporeno- kazao je za „Avaz“ dežurni operativni MUP-a ZDK.

Dodao je da im nije prijavljeno da je povrijeđen radnik „Doboj puteva“.

# NESREĆA
# MUP ZDK
# VOZILA
# POVRIJEĐENI
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