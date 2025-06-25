Vaspitna mjera maloljetniku zbog ubistva druga iz nehata

Osnovni sud Brčko distrikta osudio je maloljetnika za ubistvo iz nehata i izrekao mu vaspitnu mjeru pojačanog nadzora nadležnog organa socijalnog staranja u trajanju od najmanje šest mjeseci, a najduže dvije godine.

Iz brčanskog tužilaštva najavili su da će uložiti žalbu jer smatraju da izrečena vaspitna mjera nije adekvatna za učinjeno krivično djelo.

Podsjećaju da su u novembru 2023. godine nadležnom sudu predložili izricanje zavodske vaspitne mjere - upućivanje u vaspitnu ustanovu.

Maloljetnik je 3. aprila 2023. godine u Brčkom iz vazdušne puške usmrtio drugog maloljetnika.