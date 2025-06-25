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OSNOVNI SUD BRČKO

Vaspitna mjera maloljetniku zbog ubistva druga iz nehata

Maloljetnik je 3. aprila 2023. godine u Brčkom iz vazdušne puške usmrtio drugog maloljetnika

Osnovni sud Brčko distrikta BiH. Avaz

B. C.

25.6.2025

Osnovni sud Brčko distrikta osudio je maloljetnika za ubistvo iz nehata i izrekao mu vaspitnu mjeru pojačanog nadzora nadležnog organa socijalnog staranja u trajanju od najmanje šest mjeseci, a najduže dvije godine.

Iz brčanskog tužilaštva najavili su da će uložiti žalbu jer smatraju da izrečena vaspitna mjera nije adekvatna za učinjeno krivično djelo.

Podsjećaju da su u novembru 2023. godine nadležnom sudu predložili izricanje zavodske vaspitne mjere - upućivanje u vaspitnu ustanovu.

Maloljetnik je 3. aprila 2023. godine u Brčkom iz vazdušne puške usmrtio drugog maloljetnika. 

# UBISTVO
# MALOLJETNIK
# BRČKO DISTRIKT BIH
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