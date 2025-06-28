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U POPODNEVNIM SATIMA

Užas u Jajcu: Preminuo muškarac na kupalištu Brana

Uprkos svim naporima, muškarac je pokazivao tek minimalne znakove života, no ljekari ga nisu uspjeli oživjeti

Kupalište u Jajcu. Jajce online

S. S.

28.6.2025

U popodnevnim satima, na kupalištu Brana u Jajcu dogodila se tragična nesreća u kojoj je život izgubio stariji muškarac.

Prema prvim informacijama, tijelo muške osobe uočeno je u rijeci, što je izazvalo brzu reakciju prisutnih pripadnika FUCZ Jajce.

Kako piše Jajce Online, pripadnici FUCZ, koji su u tom trenutku izvodili aktivnosti na vodi, odmah su krenuli u akciju spašavanja.

Nesretnog muškarca izvukli su na površinu, no već je bio u vidno lošem stanju. Na mjestu događaja pružena je prva pomoć, a ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći. Uprkos svim naporima, muškarac je pokazivao tek minimalne znakove života, no ljekari ga nisu uspjeli oživjeti.

Prema neslužbenim informacijama, radi se o starijem muškarcu u poznim godinama. Identitet preminulog još uvijek nije službeno potvrđen, a pripadnici Policijske uprave Jajce trenutno vrše uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti ovog tragičnog događaja.

Uzrok nesreće i daljnji detalji bit će poznati nakon završetka istrage. Očekuje se da će nadležne službe uskoro izdati službeno saopćenje s dodatnim informacijama.

# MUP SBK
# JAJCE
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