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PRIKRIVANJE UBISTVA

Horor u komšiluku: Muškarac ubijen bagerom i zakopan

Prema prvim informacijama, mladić je upravljao radnom mašinom, odnosno bagerom i njime namjerno ubio svog očuha

Policija u Splitu zaprimila dojavu. Emica Elvedji/PIXSELL

Dž. R.

29.6.2025

Policija u Splitu jučer je dobila dojavu da je u mjestu Seoce u zaleđu Omiša počinjeno teško krivično djelo. Radi se o mjestu koje ima 132 stanovnika. Sumnja se da je riječ o teškom ubistvu.

- Policija je zaprimila dojavu da je na širem području Omiša, osoba pregažena radnim strojem. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici te je potvrđeno da je jedna muška osoba smrtno stradala. Zbog okolnosti događaja postoji sumnja na počinjenje krivičnog djela ubistva.

Policija je vrlo brzo operativnim radom došla do saznanja o identitetu osobe koju se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom te je uhapšena oko 19:00 sati i dovedena u službene prostorije na daljnje kriminalističko istraživanje - objavila je policija.

Kako neslužbeno saznaje Slobodna Dalmacija, uhapšen je mladić u ranim dvadestim godinama. Prema prvim informacijama, mladić je upravljao radnom mašinom, odnosno bagerom i njime namjerno ubio svog očuha. Prema neslužbenim informacijama, istim ga je bagerom odmah i zakopao, pokušavajući prikriti ubistvo.

# UBISTVO
# DALMACIJA
# HRVATSKA
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