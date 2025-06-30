Ugašen požar kod Gruda, kod Ljubuškog lokaliziran

Veliki požar iznad mjesta Sovići, općina Grude, koji je gorio proteklih šest dana, jutros u 6 sati je konačno ugašen, saznaje Fena iz Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona.

Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćili su kako je tokom jučerašnjeg dana „air tractor“ koji je stacioniran u Zračnoj luci Mostar, djelovao u nekoliko navrata na području Gruda i pomogao u gašenju požara.

Značajnu ulogu u gašenju vatre imao je i helikopter Oružanih snaga BiH. Kako su naveli iz Ministarstva obrane BiH, helikopter je u iznimno složenim meteorološkim uvjetima u nedjelju realizirao gotovo šest sati leta, izbacivši pri tome 43 tone vode.

Što se tiče požara u Ljubuškom, prema posljednjim informacijama kojima raspolaže Civilna zaštita, on je lokaliziran i pod kontrolom je.

U nedjelju je na području Tihaljine, općina Grude, zabilježen još jedan veći požar koji je također ugašen.