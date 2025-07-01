Njegoš Vukadin za "Avaz": Deponije otpada ne mogu se ugasiti vodom, očekuje se angažman građevinskih mašina

Pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo od sinoć u 23 do jutros u 4 sata pokušavali su ugasiti požar na deponiji u Krupačkim stijenama, ali prema riječima komandira Teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Njegoša Vukadina, požar je nemoguće ugasiti vodom.

- Ko se imalo razumije u deponije, zna da se one ne mogu ugasiti vodom. Sad kada bismo angažovali sve helikoptere koji postoje u BIH, to se ne bi ugasilo za sedam dana. Vi kad prospete jednu cisternu od 10 kubika ništa niste učinili. To ode odozgo 25 centimetara i ta voda je već proključala i pretvorila se u vodenu paru. Jedini način je angažovanje građevinskih mašina koje na mjestima do kojih mogu prići trebaju rastresti taj otpad, onda mi to za njima pogasimo i tako redom. Gdje to nije moguće deponija se nasipa sa zemljom kako bi se spriječio dotok kiseonika, pa onda taj dio tinja dok se ne ugasi sam od sebe. U toku je prikupljanje tih mašina, nešto je već i angažovano i to je put da se ovaj požar stavi pod kontrolu – kazao je Vukadin za “Avaz”.