Fotografije iz zraka: Gust dim širi se Krupačkim stijenama

Gust dim proširio se Krupačkim stijenama, kada je buknuo požar, koji je izbio tokom noći, kada je počela da gori deponija.

Kako je jutros rečeno za portal "Avaza" iz Teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo, ekipe su na terenu.

Vjeruje se da je požar izbio uslijed vrućina.

- Gori deponija u Krupcu. Ekipe su na terenu. Veliki je požar, čim se ovoliko osjeti. Ne znamo kada je buknuo – rečeno je kratko za „Avaz“.

Deponija otpada "Krupačke stijene" nalazi se u blizini naseljenih mjesta Krupca i Vojkovića.