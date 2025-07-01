Detalji s ročišta: Saslušan svjedok Sadik Kevrić, koji tvrdi da je Faruk Balijagić u kritično vrijeme bio u Brčkom

Kevrić je ispričao da već 45 godina poznaje advokata Faruka Balijagića, koji je često dolazio u Brčko gdje je imao nekretnine. Odgovarajući na pitanja advokata Petka Budiše, Kevrić je kazao da je sredinom juna 2015. godine Faruk Balijagić bio u Brčkom.

Na današnjem pretresu saslušan je svjedok odbrane Sadik Kevrić iz Brčkog koji ima saznanja za ključni događaj od 13.06. 2015. godine.

Prema navodima iz optužnice, koji još egzistiraju, Ado Balijagić optužen je da je 13. 6. 2015. podstrekaovao Eldana Žigovića da ubije Adnana Maglića, ali da to nije pokušano iz razloga što je Faruk Balijagić saznao da je pod posebnim istražnim radnjama.

- Faruk je otišao kod sestre Fadile, 300 metara od mog placa. Sutradan mi je rekao da moram ići na Brod, naselje u Brčkom, da se tamo slavi rođendan od jedne kćerke i da će poslije ići za Tuzlu - kazao je Kevrić.

Nakon toga su, kazao je svjedok otišli do Kevrićevog placa od sedam duluma koji je svjedok htio da proda, ali mu je Balijagić kazao da je ne prodaje, već da se bavi poljoprivredom.

Kevrić je naveo da tada Faruk Balijagić došao jer je jedna od kćerki njegove sestre Fadile imala rođendan. Svjedok je kazao da su Faruk i on sjedili na kafi u hotelu “Jelen”, a da je Faruk otišao u obližnju robnu kuću da kupi poklone.

Odgovarajući na dalja pitanja branioca Petka Budiše, Kevrić je rekao da su u Brčkom svi saznali kad su Faruk i Ado uhapšeni, a potvrdio je da poznaje Vasija Fevzija.

- Znam Fevzija, čovjeka s Kosova koji je kod Faruka održavao kuću. Poslije, kad se desilo, razgovarali smo, čuli smo da ih je neki čovjek teretio s nekim ubistvom. Komentarisao je o tome čitav grad. I kasnije sam sjedio s Ćazimom Dečajem i Fevzijem. Ja sam se čudio, niko nije vjerovao - kazao je Kevrić.

Na pitanje Budiše je li šta Fevzi rekao i je li znao nešto, svjedok je kazao:

- On je samo odmahnuo rukom i rekao: “Ništa to nije istina”- kazao je svjedok.

Pokazana mu je fotografija i potvrdio je da je da su na njoj Fevzi i Ado Balijagić. Također je potvrdio da ne zna gdje se sada Fevzi nalazi

Ne vjerujem da je počinio krivično djelo

Jeste li vi vjerovali da je Faruk učinio neko krivično djelo, upitao je Budiša.

- Ne vjerujem ni dan-danas - odgovorio je Sadik Kevrić.

Advokatica Belma Balijagić-Džuho je upitala svjedoka može li se sjetiti je li Fevzi govorio da poznaje te ljude.

- Pričao mi je da je poznavao te ljude i da je poznavao i Adu i Faruka, znao je tog nekog čovjeka koji ih tereti. Rekao je da ga poznaje. Fevti je rekao da su bili u Sarajevu u nekom kafiću “Bos”. Bio je Ado Balijagić, Fevzi i neke dvije djevojke i da je nešto on morao da ide kod Faruka Balijagića da ga brani za neki njegov problem - kazao je svjedok.

Na konstataciju tužioca da se sjeća svega što je bilo prije deset godina, Kevrić je rekao da se sjeća i onoga što je bilo prije 30 godina.

- Nije svaki dan da se Faruk hapsi, pa sam zapamtio - naveo je Kevrić.

Odbrana je također uložila akt Suda BiH kojim se Balijagić-Džuho obavještava da je od ovog suda 29. 5. 2025. godine u vezi s predmetom protiv optuženog Amera Selaka, inspektora MUP-a KS koji je saslušavao Eldana Žigovića, kako je naveo advokat Budiša u kasnim noćnim satima, i koji je, kako naveo Budiša, očigledno nepropisno postupao u narušio princip objektivnosti.

Budiša je naveo da se iz dokaza vidi da je Selak dio kriminalne grupe Admira Arnautovića i Adnana Maglića, te da je u toku krivični postupak protiv Amera Selaka zbog krivičnih djela povreda tajnosti postupka i primanje dara i drugih oblika koristi.

Optužnicu je 15. 4. 2025. godine potvrdio Sud BiH.

Uložen je i akt MUP-a KS Uprave policije od 22. 1. 2024., upućen Balijagić-Džuho. U Operativnom centru u Dnevnim događajima za dan 25. 6. nije evidentirana prijava Eldana Žigovića i Adnana Maglića.

- Aktom dokazujemo naše tvrdnje da je neistina što su svjedoci rekli o navodnoj prijavi, a koji zajedno idu u MUP i daju izjave u kasnim noćnim satima - naveo je Budiša.

Žigović na fotografiji s pištoljem

Uvrštena je i fotografija Eldana Žigovića s pištoljem, a pored njega je i opasan pas.

- On se prezentuje kao izuzetno opasno lice koje se, navodno, u ovom postupku uplašilo i koje u ovom postupku nema pištolj i traži da mu se nabavi, što se protivi svakoj logici i zdravom razumu. On baca bombe, puca. Ovim dokazujemo da je to potpuno nekredibilno lice i da je lažljivac - kaže Budiša i dodaje:

- Sljedeća fotografija je također prikazuje opasnog momka, mafijaške provinijencije sa zlatnim lancem. On tamo pljačka banke i pumpu i za sitne pare otima, a ovdje, navodno, neće za 50.000 KM - kaže Budiša.

Odbrana je na kraju predložila, a Vijeće prihvatilo da se za naredni glavni pretres zakazan za 15. juli sasluša tužilac Mladen Vukojičić koji je prisustvovao drugom saslušanja Eldana Žigovića. Odbranu interesuje kako je proveden tok saslušanja i je li sve proceduralno urađeno s obzirom na to da je Žigović značajno odstupao od svojih izjava koje je stalno dograđivao.

Također na narednom pretresu bit će započeto izvođenje završnih riječi.

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