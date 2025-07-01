U Policijsku upravu Ljubuški danas je u poslijepodnevnim satima zaprimljena prijava da je u rijeci u mjestu Veljaci u Ljubuškom pronađeno beživotno tijelo.

Kako je za "Avaz" potvrdila Mila Ćavar, glasnogovornica Uprave policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona, po zaprimanju prijave postupili su policijski službenici Odjela kriminalističke policije koji su, po odobrenju dežurnog kantonalnog tužioca, izvršili uviđajne radnje.

- Radi se o muškoj osobi s područja Radišića, Ljubuški - kazala nam je Ćavar.

Više informacija bit će poznato naknadno.