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OŠTEĆEN OBJEKT

Aktivirana eksplozivna naprava kod Sokoca

Policija radi na rasvjetljavanju krivičnog djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari

Obavljen uviđaj. Facebook

B. C.

3.7.2025

Policijskoj stanici Sokolac prijavljeno je da je u mjestu Laze u sokolačkoj opštini usljed aktiviranja nepoznate eksplozivne naprave oštećen pomoćni objekat u privatnom vlasništvu.

Policija radi na rasvjetljavanju krivičnog djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Policijskoj stanici Rogatica jučer je prijavljeno da je od februara do juna u više navrata ukraden novac iz porodične kuće u mjestu Behići u opštini Rogatica.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo

# PU ISTOČNO SARAJEVO
# SOKOLAC
# EKSPLOZIVNA NAPRAVA
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