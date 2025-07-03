Aktivirana eksplozivna naprava kod Sokoca

Policijskoj stanici Sokolac prijavljeno je da je u mjestu Laze u sokolačkoj opštini usljed aktiviranja nepoznate eksplozivne naprave oštećen pomoćni objekat u privatnom vlasništvu.

Policija radi na rasvjetljavanju krivičnog djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Policijskoj stanici Rogatica jučer je prijavljeno da je od februara do juna u više navrata ukraden novac iz porodične kuće u mjestu Behići u opštini Rogatica.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo