Pripadnici Granične policije BiH spriječili krijumčarenje 31 stranog državljanina

Pripadnici Jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Trebinje, 3. jula 2025. godine, lišili su slobode dvojicu državljana BiH, nakon što su otkriveni u krijumčarenju 24 strana državljana.

Područje Bileće

Krijumčarenje je otkriveno prilikom nadzora državne granice u graničnom pojasu na području Bileće, kada su primjećene dvije odvojene grupe migranata na granici s Crnom Gorom. Daljnjim operativnim radom, došlo se do saznanja da se u vezu s ovim krijumčarenjem dovode spomenuti državljani BiH koji su prema naredbi dežurnog tužioca Tužilaštva BiH, lišeni slobode.

U Upitnicima za migrante, strani državljani su izjavili da dolaze iz Bangladeša i Pakistana. U toku je daljnji rad na ovom slučaju.

Dan ranije, 2 jula 2025., pripadnici Jedinice GPBiH Gorica spriječili su krijumčarenje sedam državljana Republike Turske u graničnom pojasu na području Posušja. Državljani R. Turske su otkriveni kontrolom putničkog motornog vozila VW Touran, bh. nacionalnih oznaka, kojim je upravljao državljanin BiH.

Oduzeto vozilo

Prema naredbi dežurnog tužioca Tužilaštva BiH vozilo i drugi dokazni materijali su privremeno oduzeti, a protiv osumnjičenog bit će dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Krijumčarenje osoba Tužilaštvu BiH. O ovom događaju su obaviješteni i pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH koji će nastaviti daljnji rad nad krijumčarenim stranim državljanima.

Granična policija BiH nastavlja ulagati sve svoje ljudske resurse i materijalno-tehničke kapacitete u zaštitu državne granice i odlučna je poduzimati sve raspoložive mjere i radnje na suzbijanju nezakonitih migracija i svih oblika prekograničnog kriminala, kako samostalno, tako i u saradnji s drugim agencijama za sprovođenje zakona, a sve u cilju stvaranja sigurnog okruženja za sve građane u BiH.