Video / Teška situacija zbog požara u "Interkomercu": Vatrogasci sve snage poslali na teren

Teška je situacija na požarištu u krugu firme Interkomerc u južnom dijelu Mostara.
VATRENA STIHIJA
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Dojavu o požaru mostarski vatrogasci su primili u 16.44 sati, a prva ekipa je bukvalno za par minuta došla na požarište
Požar u Mostaru. M. Smajkić / Avaz
Teška je situacija na požarištu u krugu firme Interkomerc u južnom dijelu Mostara.
Kako nam je rečeno iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar na licu mjesta su, bukvalno, sve njihove raspoložive snage.
Dojavu o požaru mostarski vatrogasci su primili u 16.44 sati, a prva ekipa je bukvalno za par minuta došla na požarište.
Naša ekipa je na licu mjesta, međutim pripadnici Policijske uprave Mostar ne dozvoljavaju pristup dijelu gdje gori zbog opasnosti usljed cijele situacije.
Navodno, u krugu firme se nalaze u plinske boce.
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