Video / Teška situacija zbog požara u "Interkomercu": Vatrogasci sve snage poslali na teren

Teška je situacija na požarištu u krugu firme Interkomerc u južnom dijelu Mostara.

Kako nam je rečeno iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar na licu mjesta su, bukvalno, sve njihove raspoložive snage.

Dojavu o požaru mostarski vatrogasci su primili u 16.44 sati, a prva ekipa je bukvalno za par minuta došla na požarište.