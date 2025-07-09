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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Teška situacija zbog požara u "Interkomercu": Vatrogasci sve snage poslali na teren

Dojavu o požaru mostarski vatrogasci su primili u 16.44 sati, a prva ekipa je bukvalno za par minuta došla na požarište

Požar u Mostaru. M. Smajkić / Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

9.7.2025

Teška je situacija na požarištu u krugu firme Interkomerc u južnom dijelu Mostara.

Kako nam je rečeno iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar na licu mjesta su, bukvalno, sve njihove raspoložive snage.

Dojavu o požaru mostarski vatrogasci su primili u 16.44 sati, a prva ekipa je bukvalno za par minuta došla na požarište.

Naša ekipa je na licu mjesta, međutim pripadnici Policijske uprave Mostar ne dozvoljavaju pristup dijelu gdje gori zbog opasnosti usljed cijele situacije.

Navodno, u krugu firme se nalaze u plinske boce.

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