Oštra reakcija Sindikata policijskih službenika MUP-a KS: U nesreći nije stradao pješak, nego policajac na dužnosti

Sindikat policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo uputio je demantij na zvanično saopštenje MUP-a Kantona Sarajevo i pojedinih medija u vezi sa saobraćajnom nezgodom koja se dogodila 10. jula 2025. godine u mjestu Krečane, općina Stari Grad, a u kojoj je teško povrijeđen policajac koji je bio na dužnosti.

U zvaničnom saopštenju MUP-a KS navodi se da je u nesreći teške tjelesne povrede zadobio pješak D.B., kojeg je udario automobil marke "Jeep Wrangler" sa priključnim vozilom.

Saopćenje sindikata prenosimo u cijelosti.

Radi pravilnog informisanja javnosti i zadovoljenja Istine, pravde i pravednosti, Sindikat policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, ovim putem upućuje demantij na navedeno saopštenje.

Naime, tačno je da se kritičnog dana i vremena na pometnutom lokalitetu dogodila saobraćajna nezgoda ali nije tačno da je u istoj teške tjelesne povrede zadobio pješak. Teške tjelesne povrede u vidu višestrukih lomova na tijelu je zadobio policijski službenik prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka.

Sindikat ne ulazi u sam tok saobraćajne nezgode i na koji je način došlo do iste. Za to imaju nadležni istražni i pravosudni organi koji trebaju da daju svoju riječ. Ali, ono što boli, jeste, da se svjesno izvrću činjenice, pa onda javnost kada pročita navedeno saopštenje dolazi do iskrivljenog zaključka, šta će pješak na Krečanama, šta je radio gore na putu, sam je sebi kriv itd. Ali javnost ne zna da je baš taj policijski službenik, a ujedno i član Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, po naredbi neposrednog rukovodnog starješine, preventivno obavljao poslove i zadatke iz domena policijske službe koji se odnose na bezbjednost obilježavanja 30. godišnjice Genocida u Srebrenici. Ne zna javnost, da je taj pješak, koji je kritične prilike bio u policijskoj uniformi sa vidno istaknutim obilježjima policije i Kantona Sarajevo, roditelj i suprug. Ne zna javnost, da porodic povrijeđenog policajca, niko od rukovodnih policijskih službenika PU Stari grad, čiji je uposlenik, nije kontaktirao do 14,00 sati narednog dana u vezi sa navedenom saobraćajnom nezgodom do on sam u polusvjesnom stanju. Ne zna javnost štošta nešto što bi trebala znati. Zbog čega je pristup javnosti od strane policijskog organa u vezi a navedenom saobraćajnom nezgodom takav kakav jeste, i Sindikat se pita?

Sindikat na čelu sa predsjednikom Viktorom Ćatićem svim svojim bivstvovanjem je posvećen svojim članovima, a na usluzi se nalazi i njihovim porodicama u potrebi. Nećemo dozvoliti da se poluistine šire kako bi se iz "njima" samo znanih razloga prešućuje cijela Istina.

Ujedno se pitamo, koliko vrijedi život jednog policajca i njegove porodice, koji je dao zakletvu da će služiti i štiti ustavni poredak, građane i njihovu ličnu imovinu? Je li vrijedno zamijeniti život i zdravlje policajca za čaršiju i sitni ćar. Nije jer i čaršija ima svoj kodeks časti i vrlo dobro znamo da se ni čaršija ne služi "udarcima ispod pojasa".

Našem kolegi želimo brz oporavak, a od svih u lancu rukovođenja i komandovanja u PU Stari grad i Upravi policije, očekujemo, da isprave načinjenu nepravdu prema policajcu, dok na pravosudne institucije apelujemo da radi budućnosti i opstanka pravednog pravnog sistema navedeni događaj procesiraju promptno i u skladu sa Zakonom.

Predsjednik UO Sindikata, Viktor Ćatić - navodi se u oštroj reakciji.



