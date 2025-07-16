Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TREBINJE

Akcija “Uskok”: Uhapšeni Bilećanin i Crnogorac, zaplijenjeno 33,5 kilograma skanka

Pripadnici Policijske uprave Trebinje su uhapsili Bilećanina Milorada Nosovića i Nikšićanina Veselina Jancera

Hapšenje osumnjičenih. PU Trebinje

B. C.

16.7.2025

Pripadnici Policijske uprave Trebinje su uhapsili Bilećanina Milorada Nosovića i Nikšićanina Veselina Jancera u operativnoj akciji kodnog naziva „Uskok“, zaplijenivši 33,5 kilograma opojne droge skanka, jer je akcija i bila usmjerena na suzbijanje i zloupotrebe opojnih droga, kao i nezakonito posjedovanje oružja.

Lišena dva lica

- Policija je na području Bileće u toku jučerašnjeg dana i noći realizovala više operativno – taktičkih mjera i radnji, kojim je završena akcija „Uskok“ koja je započela prije par mjeseci, a koje su rezultovale pronalaženjem i oduzimanjwem 33,5 kilograma opojne droge skank na području ove opštine“, istakao je na vanrednoj pres konferenciji načelnik PU Trebinje Siniša Laketa.

On je potvrdio da su u akciji lišena slobode dva lica i to, kako je rekao, M.N. sa područja opštine Bileća i lice inicijala V.J. iz Republike Crne Gore, opština Nikšić.

Laketa je dodao da je, osim opojne droge, u akciji oduzeta i određena količina oružja i mnunicije, čije držanje građanima nije dozvoljeno, kao i telefoni, SIM kartice i motorole koje će se koristiti u predmetnom krivičnom djelu.

- Nad navedenim licima koja su lišena slobode trenutno se vrši kriminalistička obrada“, dodao je Laketa, dodavši da Bilećanin po ovim krivičnim djelima nije od ranije poznat policiji, kao ni Gačanin koji je krajem aprila uhapšen takođe u okviru akcije Uskok, sa kojim su tada uhapšena još tri lica iz Crne Gore.


Siniša Laketa. PU Trebinje

- Što se tiče državljana Republike Crne Gore, nakon korespondencije putem nadležnih organa, pribavićemo širu dokumentaciju, pa ćemo tek onda znati odgovoriti i na to pitanje“, dodao je Laketa.

On je podsjetio da je u okviru akcije, provedene u Nevesinju 28. aprila ove godine, oduzeto 102,7 kilograma marihuane, te da su trojica Crnogoraca i Gačanin još u pritvoru.

Zaplijenjena droga

On, u cilju istrage, nije želio komentarisati da li zaplijenjena droga došla iz Crne Gore i gdje se namjeravala dalje distribuirati.

Napominje i to da je operativna akcija Uskok rađena pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju i u saradnji sa Upravom za teški, organizovani kriminalitet MUP-a RS.

Za šest mjeseci su službenici PU Trebinje evidentirali deset krivičnih djela iz ove oblasti, što je više za 125% u odnosu na isti period prošle godine, a podneseno je i deset izvještaja protiv 12 lica, dok je istovremeno podneseno i 95 prekršaja...

# DROGA
# PU TREBINJE
# AKCIJA
# HAPŠENJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.