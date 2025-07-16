Akcija “Uskok”: Uhapšeni Bilećanin i Crnogorac, zaplijenjeno 33,5 kilograma skanka

Pripadnici Policijske uprave Trebinje su uhapsili Bilećanina Milorada Nosovića i Nikšićanina Veselina Jancera u operativnoj akciji kodnog naziva „Uskok“, zaplijenivši 33,5 kilograma opojne droge skanka, jer je akcija i bila usmjerena na suzbijanje i zloupotrebe opojnih droga, kao i nezakonito posjedovanje oružja.

Lišena dva lica

- Policija je na području Bileće u toku jučerašnjeg dana i noći realizovala više operativno – taktičkih mjera i radnji, kojim je završena akcija „Uskok“ koja je započela prije par mjeseci, a koje su rezultovale pronalaženjem i oduzimanjwem 33,5 kilograma opojne droge skank na području ove opštine“, istakao je na vanrednoj pres konferenciji načelnik PU Trebinje Siniša Laketa.

On je potvrdio da su u akciji lišena slobode dva lica i to, kako je rekao, M.N. sa područja opštine Bileća i lice inicijala V.J. iz Republike Crne Gore, opština Nikšić.

Laketa je dodao da je, osim opojne droge, u akciji oduzeta i određena količina oružja i mnunicije, čije držanje građanima nije dozvoljeno, kao i telefoni, SIM kartice i motorole koje će se koristiti u predmetnom krivičnom djelu.

- Nad navedenim licima koja su lišena slobode trenutno se vrši kriminalistička obrada“, dodao je Laketa, dodavši da Bilećanin po ovim krivičnim djelima nije od ranije poznat policiji, kao ni Gačanin koji je krajem aprila uhapšen takođe u okviru akcije Uskok, sa kojim su tada uhapšena još tri lica iz Crne Gore.



