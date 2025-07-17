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UKAZANA MU POMOĆ

Slučaj u Krajini: Pretukla muža nakon što ga je uhvatila s drugom ženom

Policija je odmah izašla na teren po pozivu građana, a muškarac je zbrinut u Domu zdravlja Cazin

Intervenirala policija. Facebook

B. C.

17.7.2025

Porodični incident, koji se dogodio prije dva dana, u mjestu Krivaja kod Cazina uznemirio je lokalno stanovništvo.

Prema pisanju medija iz Krajine, žena je fizički napala svog supruga nakon što ga je zatekla u kompromitirajućoj situaciji s drugom ženom.

Svjedoci tvrde da je supruga nasrnula na muža i nanijela mu vidljive povrede.

Policija je odmah izašla na teren po pozivu građana, a muškarcu je ukazana medicinska pomoć u Domu zdravlja Cazin.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a više informacija biće poznato nakon zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.

# NAPAD
# UNSKO-SANSKI KANTON
# CAZIN
# SUPRUGA
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