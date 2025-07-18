Stranci osumnjičeni za ubistva, silovanja, otmice i krađe

Crnogorska policija je za pola godine procesuirala 372 strana državljana zbog ubistava, silovanja, otmice, razbojništava, krađa.

Stranci su samo u julu izvršili nekoliko krivičnih djela. Državljanin Pakistana osumnjičen je za silovanje maloljetnice, uhapšen je i državljanin Turske, a za trojicom se traga zbog sumnje da su silom odveli dva sunarodnika u vikendicu i zlostavljali ih.

Počinjena dva teška ubistva

Iz Uprave policije su naveli da su strani državljani počinili dva teška ubistva, dva pokušaja ubistva, sumnja se i na pet krivičnih djela koja se odnose na nanošenje teških tjelesnih povreda, zatim tri silovanja, dvije otmice, jedno razbojništvo, tri razbojničke krađe.

Registrovano je 51 krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, 45 krivičnih djela koja se odnose na bezbjednost saobraćaja, 37 na falsifikovanje isprava, 23 krađe i 15 teških krađa, 18 krivičnih djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, 13 krivičnih djela zloupotrebe droga.

Počinjeno više od 300 krivičnih djela

Iz policije su naveli da je među počiniocima 89 državljana Srbije, 57 Turske, 37 Rusije, 33 BiH, 20 Albanije, 11 Ukrajine, 10 Azerbejdžana, osam Hrvatske, kao i da je 37 njih sa Kosova i Metohije.

Sumnja se da su počinili 359 krivičnih djela, što je u odnosu na isti period prošle godine za 67 više.