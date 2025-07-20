Oglasila se policija o drami u Podgorici: Ubijena jedna osoba, druga povrijeđena

Večeras je oko pet minuta prije ponoći došlo do upotrebe vatrenog oružja u ulici Svetozara Markovića u Podgorici, kojom je prilikom jedno lice stradalo, dok je jedno lice povrijeđeno, saopćili su Uprave policije Crne Gore.

- Službenici Uprave policije preduzimaju hitne, sveobuhvatne mjere i radnje u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja, identifikacije, lociranja i lišenja slobode izvršioca i rasvjetljavanja cjelokupnog događaja.

Sa daljim tokom preduzetih aktivnosti javnost ćemo obavještavati fazno - naveli su iz policije.