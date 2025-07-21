Tragedija u Tešnju: Poginuo maloljetnik (17), ljekari se bore za život mladiću koji je bio s njim na motociklu

Na regionalnom putu kod Tešnja noćas se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao maloljetnik (rođen 2008.), iz Tešnja.

Drugi mladić, koji je bio s njim na motociklu u trenutku nesreće, nalazi se u teškom štanju nakon što je zadobio po život ugrožavajuće povrede, potvrđeno je za portal “Avaza” iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

- Na regionalnom putu, općina Tešanj, u 01.25 sati, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko motorno vozilo marke Golf kojim je upravljalo lice incijala H. A. (1998.) iz Tešnja i motocikl kojim je upravljalo malodobno lice iz Tešnja koji je preminuo u Općoj bolnici u Tešnju. Suvozač na motociklu Dž. H. (2007.) iz Tešnja zadobio je teške tjelesne povrede životno ugrožavajuće te je prebačen u Kantonalnu bolnicu Zenica - kazao je za “Avaz” dežurni operativni MUP-a ZDK.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Tešanj pod nadzorom dežurnog tužioca.