Prevara preko Vibera: Zeničanin izmamio bonove vrijedne 1.500 KM

Policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave Livno podnijeli su Kantonalnom tužilaštvu u Livnu posebno izvještaj kao dopunu ranije dostavljenog izvještaja o počinjenom krivičnom djelu, kojim su identifikovali 41-godišnjeg S. O. iz Zenice kao počinioca krivičnog djela prevare.

Kako je utvrđeno istragom, osumnjičeni je 14. februara 2025. godine putem aplikacije Viber lažno prikazao identitet, predstavljajući se kao J. G., kolega iz iste firme, ali iz drugog grada. Na taj način je doveo u zabludu 40-godišnjeg A. D., od kojeg je zatražio i dobio devet bonova tipa „xBon“ i „Kliker“, ukupne vrijednosti 1.500 konvertibilnih maraka.

Oštećeni A. D. je nakon slanja bonova shvatio da osoba s kojom je komunicirao nije njegov kolega, te je slučaj prijavio policiji.

Provedenim kriminalističkim istragama prikupljeni su dokazi koji potvrđuju osnovanu sumnju u počinjenje krivičnog djela. U saradnji s Policijskom upravom Zenica, osumnjičeni je lociran i ispitan u svojstvu osumnjičenog, nakon čega je Kantonalno tužilaštvo u Livnu 7. jula 2025. godine podiglo optužnicu protiv njega zbog krivičnog djela „Prevara“.