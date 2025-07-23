Teška nesreća u Sarajevu: Sudarili se motocikl i automobil, dvije osobe prevezene na KCUS

Saobraćajna nesreća dogodila se večeras u Sarajevu, na području Starog Grada kada su se sudarili motocikl i automobil.

Kako je saopćeno iz MUP-a KS, večeras oko 21:30 sati, PU Stari Grad je obaviještena da se na magistralnom putu M-5, raskrsnica ulica Bentbaša - Nevjestina, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali motocikl i putničko motorno vozilo.

- Dvije osobe su prevezene na KCUS na ljekarsku obradu. Saobraćaj je obustavljen i preusmjerava se alternativnim pravcima – rečeno je iz MUP-a KS.

Policijski službenici su na terenu.