Odgođeno suđenje trostrukom ubici iz Sanskog Mosta: Trebala svjedočiti njegova supruga

U Kantonalnom sudu u Bihaću danas se trebalo održati ročište u slučaju Mehemeda Vukalića, optuženog za trostruko ubistvo u Gimnaziji Sanskog Mosta, javlja RTV USK.

Vukalić se ranije izjasnio da nije kriv za ubistvo direktora Nijaza Halilovića, profesorice Gordane Midžan i sekretarice Asime Kljunić te za nelegalno posjedovanje oružja.

Pred Sudskim vijećem pored Vukalića, u svojstvu odbrane, trebala se obratiti i njegova supruga, ali zbog odgađanja ovog ročišta, do toga nije došlo.

Odbrana je posljednji put zatražila i novo psihijatrijsko vještačenje, jer je raniji nalaz pokazao, da je Vukalić uračunljiv i potpuno svjestan cjelokupne situacije.

Nezadovoljstvo novim vještačenjem i nastavkom procesa, izrazili su pravni zastupnici porodica ubijenih, jer ono, kako je navedeno, produžava agoniju i patnju svih njih.