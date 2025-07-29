Detalji tragedije u Modriči: Poginuo policajac, drugi prevezen u bolnicu

Došlo do sudara službenog vozila MUP-a Republike Srpske sa kamionom Mercedes, a u nesreći je učestvovao i automobil Peugeot

Kamio prešao u suprotnu traku. Srpska.Info

B. C.

29.7.2025

Policajac iz Bijeljine poginuo je, dok je njegov kolega povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na ulazu u Modriču, potvrđeno je za ATV.

Tragedija se dogodila u blizini Tržnog centra ”Tropik”, na ulazu u Modriču, kada je došlo do sudara službenog vozila MUP-a Republike Srpske sa kamionom Mercedes, a u nesreći je učestvovao i automobil Peugeot.

Prve informacije s terena ukazuju da su kamion i Peugeot išli u istom smjeru. Vozilo se navodno zaustavilo i vozač kamiona je naglo zakočio. Pokušavajući da izbjegne udar u Peugeot ispred sebe, vozač kamiona je prešao u lijevu traku. 

U tom trenutku iz suprotnog pravca je naišlo službeno vozilo MUP-a Republike Srpske koje je podletilo pod kamion.

