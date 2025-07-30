Sedmorica policajaca uhapšenih u akciji "Kocka" vraćeni na posao

Sedmorica policijskih službenika koji su lišeni slobode u akciji "Kocka", koja je provedena krajem maja na području Sanskog Mosta, jutros su vraćeni na posao, potvrdio je Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova u Vladi USK.

Prema njegovim riječima, radi se o policajcima koji su imali status prijavljene osobe, a njihove žalbe je razmatrao i usvojio policijski odbor za nadzor rada policije, pišu “Nezavisne novine”.

U pomenutoj akciji koju je po nalogu Tužilaštva USK provela Federalna uprava policje uhapšeno je 27 osoba, a među njima i 17 policijskih službenika Policijske stanice Sanski Most.

Tužilaštvo USK ih je sumnjičilo za postojanje osnovane sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, te primanje dara i drugih oblika koristi u vezi privrednih aktivnosti oko transporta uglja s područja Općine Sanski Most.

Za osmoricu policjaca tada su izrečene određene mjere zabranem dok su ostali bili u svojstvu prijavljenih lica. Nakon toga uhapšeni pripadnici policije su bili suspendovani i nisu obavljali svoje dužnosti, a kada se radi o ovome slučaju u toku su istražne radnje i prikupljanje dokaza.