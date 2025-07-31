POČINIO VIŠE KRAĐA

Banjalučki provalnik Džo uhapšen u akciji "Head"

B. C.

31.7.2025

Višestruki prijestupnik Danijel Milešević (40) zvani Džo uhapšen je u akciji ”Head” zvog sumnje da je tokom jula počinio više provala u Banjoj Luci.

Akciju je ”Head” sprovela je PU Banja Luka, a usmjerena je na na rasvijetljavanje imovinskih krivičnih djela.

- Osumnjičenom se na teret stavlja da je tokom jula na području Banja Luke počinilo tri krivična djela teška krađe, dvije krađe i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari na štetu više pravnih i fizičkog lica. Tokom kriminalističke obrade kod osumnjičenog su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela-  saopštila je PU Banja Luka.

Prilikom hapšenja kod osumnjičenog pronađena i oduzeta određena količina marihuane. 

- Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenog će biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, kao i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu- navode u policiji.

Milešević je prošle godine hapšen u akciji ”Park” zbog sumnje da je počinio pet krivičnih djela. On je u 2007. godini pred sudom priznao oko 30 provala zbog čega je osuđen na četiri godine zatvora koje je odležao.

